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TFF’den Ali Koç’a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara resmi siteden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Spor 12.03.2022, 16:59 12.03.2022, 17:08
TFF’den Ali Koç’a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara resmi siteden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

TFF, Ali Koç’un açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un 2.5 saati bulan ve neredeyse tamamı Federasyonumuz, MHK ve hakemlerimiz odaklı düzenlediği basın toplantısındaki söylemlerine ilişkin, bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kulüp başkan ve yöneticilerimizin her türlü öneri ve eleştirisine açığız, ancak kurumumuzun onurlu tarihi ve saygınlığını hedef alan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Sayın Ali Koç’un daha çok, mesnetsiz ve kurgu ürünü sosyal medya "malzeme"lerini içeren, TFF kurumu, yöneticileri, MHK ve görevlileriyle ilgili küçük düşürücü söylemleri, her şeyden önce temsil ettiği başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır.

Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir ve Fenerbahçe camiası Türk futbolu için vazgeçilmez bir değerdir.

Sayın Koç’un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur.

Bizzat TFF yöneticilerimiz, MHK Başkanımız ve üyeleri ile hakemlerimizin yetkinliklerine ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki, MHK Başkanının şahsına ve temsil ettiği kuruma yönelik küçük düşürücü söylemleri için gerekli inceleme yapılacaktır.

Hakem atamalarına yönelik üretilen senaryolar üzerine kurulu eleştiriler gerçekleri yansıtmamakla birlikte, futbolumuza ve hakemliğe hiçbir katkı sağlamadığı gibi kaos ortamı oluşturmaktadır.

Klasman belirlemenin Kurumun bir tasarrufu olduğunun unutulmaması gerektiği ve yapılan olumsuz eleştirilerin hakemliğe katkısı olmayacağı gibi, sadece hakemlerimiz üzerinde baskı oluşturacağı kesindir. Adil ve seyir zevki olan futbol isteyen tüm paydaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek isteriz.

Sistem değişikliğini savunanların öncelikle hakemlik kurumundaki sistemsel değişikliklere de saygı duyması beklenir!

Yabancı hakem gelsin gibi bir düşünceye kesinlikle katılmıyor ve bu türden önerileri kabul edilemez buluyoruz.

Federasyonumuz ve MHK’yi suçlarken, "Haklılar ama şeklen yanlış", "El birliğiyle bu hale getirdik", "Hakem hataları var ama şanssızlıklar yaşadık" gibi itirafları da kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Futbolun tüm paydaşlarını da ayrıştırmaya değil birleştirmeye çağırıyoruz."

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