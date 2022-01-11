TFF’den Ahmet Çalık mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.

TFF tarafından paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

8’i A Milli Takımda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formayı giyen ve EURO 2016 kadromuzda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray’dan 2020-2021 sezonu başında Konyaspor’a transfer olmuştu.

Merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.