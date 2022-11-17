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TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."

TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."

Spor 17.11.2022, 11:53
TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."

TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."

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