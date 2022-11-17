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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Eroğlu: “Artan siber riskler sigortanın önemini de artırıyor”
TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."
TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."
Spor 17.11.2022, 11:53
TFF’den açıklama: "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım’ın aday kadrosundan çıkarıldı."