TFF, transfer döneminin uzatılması ile ilgili FIFA’dan onay beklendiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından bugün sona erecek olan 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 10 gün süreyle uzatılması ile ilgili FIFA’dan sözlü onay alındığını, yazılı onay beklendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından bugün sona erecek olan ara transfer döneminin 10 sün süreyle uzatılması için 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yapıldığını ve yazılı onay beklediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA’nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti. Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”