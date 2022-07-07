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TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedel

TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli ödeyecektir."

Spor 07.07.2022, 10:24
TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedel

TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli ödeyecektir."

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