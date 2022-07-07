TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedel

TFF: "Transfer dönemi bitiminde Süper Lig A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli ödeyecektir."