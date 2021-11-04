TFF: "TFF’nin Galatasaray’a ceza vermesi mümkün değildir"

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın tam kapasite seyirciyle Lokomotiv Moskova maçına çıkacağı durumuyla alakalı sorumluluğun UEFA’da olduğunu ve ceza verileceğine dair değerlendirme ve açıklamaların gerçeği yansıtmamakta olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova oynayacağı maçın seyirci alımıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."