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Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu’nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akab
TFF: "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır."
TFF: "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır."
Spor 03.03.2022, 11:30
TFF: "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır."