TFF Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş ve Puchacz’ın cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz’ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Tahkim Kurulu’nun 12 Mart 2022 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Trabzonspor futbolcusu Tymoteusz Puchacz ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.03.2022 tarih ve E.2021-2022/772 - K.2021-2022/894 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor futbolcusu Tymoteusz Puchacz’ın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin, kulüp, idarecisi Selahattin Baki ve futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.03.2022 tarih ve E.2021-2022/772 - K.2021-2022/893 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Tribün C, D, L, Fenerium Alt Avis Tribün C, F, Spor Toto Tribün C, D, L, Maraton Üst Tribün H, I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 96 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin idarecisi Selahattin Baki’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-b maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."