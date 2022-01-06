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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar’ı, Akıncı’yı, Aksungur’u yaptık. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz."
Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
TFF Tahkim Kurulu, Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin’e verilen 3 maçlık cezayı 1 maça indirdi
TFF Tahkim Kurulu, Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin’e verilen 3 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
Spor 06.01.2022, 19:14 06.01.2022, 19:36
TFF Tahkim Kurulu, Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin’e verilen 3 maçlık cezayı 1 maça indirdi.