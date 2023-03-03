TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Fenerbahçe’ye verdiği 246 bin TL’lik para cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu’nun 3 Mart 2023 günlü (9) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Fenerbahçe’nin idarecisi Selahaddin Baki’nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 190 bin TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56 bin TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

Fenerbahçe’nin idarecisi Erol Bilecik’in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2., maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle indirim yapılarak 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."