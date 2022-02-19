TFF Tahkim Kurulu, Fatih Kurucuk’un cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Hatayspor futbolcu Fatih Kurucuk’a verilen 4 maç men ve 26 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatayspor Kulübü’nün, futbolcusu Fatih Kurucuk ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 15.02.2022 tarih ve E.2021-2022/663 - K.2021-2022/777 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Hatayspor Kulübü’nün futbolcusu Fatih Kurucuk’un, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında ve cezaların birleştirilmesi neticesinde toplam 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."