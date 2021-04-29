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TFF Süper Lig ve profesyonel liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirilen toplantı sonrası Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. İşte detaylar...

Spor 29.04.2021, 15:23
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TFF Süper Lig ve profesyonel liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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