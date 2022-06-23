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TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta olacağını açıkladı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta olacağını açıkladı.

Spor 23.06.2022, 23:30
TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta olacağını açıkladı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta olacağını açıkladı.

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