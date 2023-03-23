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TFF, Süper Lig 27 - 33. hafta programlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü, Beşiktaş - Galatasaray maçı da 30 Nisan Pazar günü oynanacak.
TFF, Süper Lig 27 - 33. hafta programlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü, Beşiktaş - Galatasaray maçı da 30 Nisan Pazar günü oynanacak.
Spor 23.03.2023, 14:44
TFF, Süper Lig 27 - 33. hafta programlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü, Beşiktaş - Galatasaray maçı da 30 Nisan Pazar günü oynanacak.