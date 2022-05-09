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TFF, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor – Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı.
TFF, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor – Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı.
Spor 09.05.2022, 22:53
TFF, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor – Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı.