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TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı

18 SÜPER LİG KULÜBÜN TAKIM DOKTORLARININ KATILIMI İLE VİDEO KONFERANS TOPLANTI YAPILDI

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı

18 SÜPER LİG KULÜBÜN TAKIM DOKTORLARININ KATILIMI İLE VİDEO KONFERANS TOPLANTI YAPILDI

24 Mayıs 2020 Pazar 13:00
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TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı

TFF Sağlık Kurulu, korona virüs salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig kulübün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online bir toplantı gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA’nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.

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