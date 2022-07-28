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TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir."

TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir."

Spor 28.07.2022, 16:52
TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir."

TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir."

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