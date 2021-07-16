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TFF, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. TFF’nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.

Spor 16.07.2021, 10:40
TFF, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı
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Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. TFF’nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.

Geçen sezon Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan’ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF’den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi. Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın UEFA’ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan’ın ismi ise bulunmuyor.

Lisans çıkarmama talebi uygun görüldü

TFF’nin Oğulcan’ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor’un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru. Rizespor’un ilk başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray’ın Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro ödemesine hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Son olarak Rize temsilcisi TFF’ye Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan’ın lisansının vize edilmemesi talebinde bulundu ve TFF bu talebi uygun görerek, Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı.
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