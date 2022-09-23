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TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
Spor 23.09.2022, 14:23
TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
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