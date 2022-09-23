banner596

banner547

Son Dakika

TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."

TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."

Spor 23.09.2022, 14:23
TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."

TFF: "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."

Yorumlar (0)