TFF, İbrahim Halil Ölmez için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremde hayatını kaybeden İskenderunspor’un atletik performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketinde göçük altında kalarak yaşamını yitiren TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor’un atletik performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez için bir taziye mesajı yayımladı. Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan taziye mesajında, "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor’un atletik performans antrenörü İbrahim Halil Ölmez’in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İbrahim Halil Ölmez’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun" ifadelerine yer verildi.