TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Dursun Özbek’in annesi için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kezban Özbek’e Allah’tan rahmet; Sayın Dursun Özbek, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Fenerbahçe’den paylaşılan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sn. Dursun Özbek’e, Özbek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş da Dursun Özbek’in annesi için, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımı yaptı.