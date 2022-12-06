TFF Fair Play/Adil Oyun ekim ayı ödülleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun ekim ayı ödüllerinin sahiplerini belirledi.

TFF tarafından Fair Play’i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan ve sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı.

Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’ni kazananlar şu şekilde:

"Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Trabzonspor

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Sivasspor)

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Kayserispor)

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: FT Antalyaspor

Ödül sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle:

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Trabzonspor

Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atması;

Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası başlatıp, Uğurcan Çakır’ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkartarak tüm gelirin bağışlanması yoluyla gösterilen duyarlı davranış, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun açık artırmayı bizzat başlatarak kampanyaya öncülük etmesi. Bu projeyi destekleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın maç önü açıklamalarında futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulaması, kampanyaya büyük destek veren Trabzonsporlu taraftarların Ekim ayı döneminde kurallara uyma konusundaki olumlu performansı nedenleriyle "Takım Ödülü’ne layık görülmüştür.

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Sivasspor):

Göstermiş olduğu sportif başarıyla birlikte;

Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi, üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti, dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması, spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu dolayısıyla "Teknik Direktör Ödülü"ne layık bulunmuştur.

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Kayserispor):

A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber;

Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo nedeniyle "Futbolcu Ödülü" almasına karar verilmiştir.

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü):

Ziraat Türkiye Kupası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı, sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran, ayrıştırıcı olmayıp birebir Fair Play ruhuyla örtüşen tutumu; nedenleriyle "Başkan/Yönetici Ödülü’nü kazanmıştır.

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: FT Antalyaspor

Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra;

Tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri, maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları, bir taşkınlık yapmamaları, genel olarak çizdikleri olumlu profil, kötü tezahürattan kaçınmaları, tribünlerde belirli bir doluluk oranı yakalanması gerekçeleriyle "Taraftar Ödülü" kazanmıştır."

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu belirledi

Ödül sahiplerini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun Ödüllerini belirlemek üzere oluşturulan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi değerli isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu belirledi.