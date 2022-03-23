TFF: "EURO 2028’nin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya başvurduk"

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği ile ilgili başvuru yapıldığını bildirdi. UEFA’nın önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını vereceği belirtildi.