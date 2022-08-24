TFF, Diyarbekirspor’un maçlarını İstanbul’da oynama talebini geri çevirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Diyarbekirspor’un tesis sorunu nedeniyle maçlarını İstanbul’da oynama talebini geri çevirdi. Diyarbekirspor-Uşakspor karşılaşması 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Vali Ali İhsan Su ile yapılan görüşmelerden sonra tesis sorunu için iyi haber geldi. Kent içinde tespit edilen bir tesis kulübe geçici olarak tahsis edilecek, ardında da kulübe uzun vadeli tesis yapılarak kazandırılacak.

Diyarbekirspor’un, konaklayacağı tesis olmadığı için maçlarını İstanbul’da oynamak için yaptığı başvuru TFF tarafından reddedildi. Bunun üzerine lig hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren takım, program değişikliği yaparak Diyarbakır’a dönme kararı aldı. Cuma günü kentte idman yapacak olan yeşil-kırmızılı takım, pazar günü ligin ilk hafta maçında saat 20.00’da Uşakspor’la karşı karşıya gelecek.

Kulübün yaşadığı tesis sorunuyla ilgili olarak da iyi haberler gelmeye başladı. Öncelikle şehir içerisinde bir kamu kurumuna ait olan tesis geçici olarak kulübe tahsis edilecek, ardında kurumların desteği ve kulübün işbirliğiyle yeşil-kırmızılı kulübe kalıcı tesis kazandırılacak. Tesisle ilgili projenin hazırlandığı, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılarak Seyrantepe Spor Kompleksi içerisindeki alanın tesis olarak inşa edileceği öğrenildi.

Diyarbekirspor heyeti, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek tesis sorununu dile getirmiş, bakanlar da ilgili kurumlara talimat vererek sorunun çözülmesi yönünde güçlü bir irade koymuştu. Bunun üzerine önceki gün Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile yapılan görüşmenin ardından güzel haberler geldi.