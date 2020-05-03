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TFF'den şehitler için başsağlığı mesajı

ürkiye Futbol Federasyonu, Bitlis’te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'den şehitler için başsağlığı mesajı

ürkiye Futbol Federasyonu, Bitlis’te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:10
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TFF'den şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis'te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinde 'Acımız büyük' başlığıyla yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Bitlis'te hain terör örgütünün saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”

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