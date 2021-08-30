TFF'den İngiltere açıklaması!

İngiltere’nin, Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.

ÇÖZÜLEMEZSE 3 MİLLİ FUTBOLCU GELEMEYECEK

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.

3 milli futbolcumuz deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.