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TFF'den İngiltere açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.

Spor 30.08.2021, 13:27
TFF'den İngiltere açıklaması!

İngiltere’nin, Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.

ÇÖZÜLEMEZSE 3 MİLLİ FUTBOLCU GELEMEYECEK

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.

3 milli futbolcumuz deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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