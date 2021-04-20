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TFF'den Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Spor 20.04.2021, 10:41
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TFF'den Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in yer alacağını duyurduğu Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sert tepki geldi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. 

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. 

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

(Maçkolik)

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