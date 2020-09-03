banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

TFF Başkanı Özdemir: “Maçları seyircisiz oynama kararını aldık"

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, YENİ SEZONDA TÜM MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLADI. ÖZDEMİR, "11 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK OLAN SÜPER LİG MAÇLARININ VE TÜM MAÇLARIN 1. YARI SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARINI ALDIK" DEDİ.

Spor 03.09.2020, 17:42
3
TFF Başkanı Özdemir: “Maçları seyircisiz oynama kararını aldık"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonda tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Özdemir, "11 Eylül’de başlayacak olan Süper Lig maçlarının ve tüm maçların 1. yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık" dedi.

A Milli Takım’ın Macaristan ile Sivas’ta oynayacağı maçı izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, ligin ilk yarısında oynanacak olan maçların seyircisiz oynanması kararını aldıklarını söyleyerek, "Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığımıza danışarak maçların Ekim ayıdan başlamak üzere yüzde 30 kapasiteyle stadyumu kullanacaktık ve varsa locaları da kullanmak için karar almıştık. Fakat hepimizin bildiği gibi son zamanlarda Kovid-19’un artış hızı herkesi endişelendirdi. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve Bilim Kurulu’nun da aldığı kararı dün Sağlık Bakanımız canlı yayın ile Türk halkına duyurdu. Bizim de tabii ki bundan farklı bir düşüncemiz olması mümkün değil. Bizim için en önemli şey insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Eğer insan sağlığı ya da sporcu sağlığına en ufak küçük bir tehlike olduğu zaman biz bunları riske atmamız mümkün değil. Onun üzerine yönetim kurulumuz hemen bir karar alarak 11 Eylül’de başlayacak olan Süper Lig maçlarının ve tüm maçların 1. Yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık. Bu bugün aldığımız bir karar ama yarın ortalık düzelirse pandemideki artış hızını önlersek yeniden eski günlerimize dönersek tabii ki yine seyircili oynamak için bir karar üretiriz ve alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla ve seyircili ile güzel. Futbolcularımız da bunu istiyor, herkes bunu istiyor. Hem oyuncularının bir taraftan motive olması açısından seyircili herkes oynamak istiyor. Biz de bunu istiyoruz federasyon olarak. Sporcu sağlığı, milletimizin sağlığı ve taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Bunun için bu kararı aldık" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25