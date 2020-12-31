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TFF Başkanı Nihat Özdemir’den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayımladı.

Spor 31.12.2020, 12:44
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TFF Başkanı Nihat Özdemir’den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü günler geçirdiğimiz, bizlere her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlatan bir yılı geride bırakıyor, inşallah güzel günler yaşayacağımız 2021 yılına giriyoruz.

Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2020 yılında ülkemizi ve dünyayı saran pandemi, spor dünyamızı derinden etkiledi. Liglere ara verildi, uluslararası turnuvalar ertelendi. Başta sağlık çalışanlarımızın büyük çabaları ile bu zor zamanlarda tüm tedbirleri alarak futbola devam ettik, tüm paydaşlarının fedakârlıkları ile maçlarımız devam ediyor.

Yeni yılda da sabır gerektiren bir dönem bizleri bekliyor. Liglerimiz, turnuvalarımız ve organizasyonlarımız yeni normale göre sürecek. En büyük isteğimiz, sağ salim bir şekilde sezonumuzu tamamlamak. Ve tabii ki çok özlediğimiz futbol seyircisine kavuşmak. İnşallah önümüzdeki aylarda bu özlemimiz sona erecek.

Uluslararası alanda çok önemli maçların arifesindeyiz. A Milli Takımımız ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve yaz aylarında pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin heyecanını yaşayacağız. Hollanda, İtalya, Norveç, Galler, İsviçre gibi önemli rakiplerle karşılaşacağız. Ümit ediyorum ki ’Bizim Çocuklarımız’ ülkemizi gururlandıran başarılara imza atacak, dünya ve Avrupa bizleri konuşacak. 2021 yılı Türkiye’nin yılı olacak.

Ülke olarak 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın gurur ve onurunu yaşayacağız.

Hazırlıklarımız neredeyse tamamlandı, şimdi sabırsızlıkla finali bekliyoruz. Ülkemize yeni turnuvaların kapısını açacak bir organizasyonla gücümüzü dünyaya bir kez daha göstereceğiz.

Yarınlara umutlu bakıyoruz. Federasyon olarak önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Yeni yılda, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğiz.

Kulüplerimizi rahatlatacak birçok karara imza attık. Yılın son günlerinde Digiturk ile yeni yayın sözleşmemizi imzaladık ve kulüplerimize ödemelerini yaptık. Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak yeni adımlar atmayı planlıyoruz. Kulüplerimizle ortaklaşa, kalıcı çözümler üreterek uluslararası alanda Türkiye’ye yakışır bir duruma gelmek ana hedefimiz olacak.

Sporun evrensel değerlerine sahip çıkarak dostça rekabet içerisinde bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. Pandeminin yaralarını kavgayla değil ancak birlik ve beraberlikle sarabiliriz. Geride bıraktığımız yılın en önemli olayı olan Medipol Başakşehir kulübümüzün PSG maçında ırkçılığa gösterdiği tarihe geçen ve çığır açan ’kırmızı kart’, önümüzdeki senelerde bu illetle mücadelede dünya için rehber olacak.

Umutla gireceğimiz yeni yılda şimdiden A Milli Takımımızla birlikte ülkemizi olimpiyatlar, paralimpik oyunları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarı diliyorum.

Tüm alanlarda başarıdan başarıya koştuğumuz, aşı ve tedavi konusundaki gelişmelerle birlikte tekrar bir araya geldiğimiz bir sene geçirmeyi temenni ediyorum.

Bu duygularla 2021’in futbol ailemize, milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum."
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