TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şırnak’ta

Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Şırnak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Yakın zamanda çalışmalarına başlanacak olan Şırnak-Van yolu şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Şırnak Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkanlık makamında yapılan görüşmede, Şırnak-Van yoluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak-Van yolunun bölge açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, sadece Şırnak ili için değil aynı zamanda çevre illeri de ulaşım ve ekonomi alanında rahatlatacağını ifade etti.

Bir diğer önemli husus olan Şırnak Kuzey Çevre Yolu-Siirt Yolu bağlantı noktasının önemine de dikkat çeken Başkan Yarka, bağlantı noktasının ilk etabının yapılarak şehrin kuzey yönündeki ulaşım ağının güçleneceğini kaydetti. Son dönemde şehir ve bölgede yakalanan huzur ikliminin bu gibi yatırımlarla kalıcılaşacağını ve herkesin kendini güvende hissettiği bir ivme yakalandığını vurgulayan Başkan Yarka, ziyaretlerinden dolayı Özdemir’e teşekkür etti.

Ziyaret vesilesiyle bazı değerlendirmelerde bulunan Nihat Özdemir ise Şırnak’ta hayata geçirilen yatırım ve çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, yaptığı çalışmalarla şehrin çehresini değiştiren Başkan Mehmet Yarka’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Şırnak-Van yolunda yakın zamanda başlanacak çalışmalara da değinen Özdemir, Şırnak ve çevre iller açısından önemli bir proje olan Şırnak-Van yolunu 2023 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Şırnakspor temsilcileri ile de bir görüşme yapan Özdemir, kentte sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve şehri üst liglerde temsil etmek adına faaliyet gösteren takımlara federasyon olarak her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.