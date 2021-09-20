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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Lütfen Stefan Kuntz’u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye’nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz, uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Lütfen Stefan Kuntz’u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye’nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz, uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz."
Spor 20.09.2021, 15:13