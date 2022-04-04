TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti iddiası doğru mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. İstifanın detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Açıklamayı Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Nihat Özdemir kimdir:

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1967 yılında Ankara’ya gelerek üniversite eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Limak Holding sahibi Nihat Özdemir

Mezuniyetinin ardından yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Daha sonra arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi’ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding’in temellerini atmıştır.

Nihat Özdemir, Limak Holding’in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK’ın faaliyet alanını sadece inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.