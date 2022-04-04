TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

SON DAKİKA : Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas başta olmak üzere birçok kulüp yöneticisiyle sorunlar yaşayan Nihat Özdemir, TFF başkanlık seçiminde “179” oy almasına rağmen ‘atama’ usulüyle göreve getirildiği iddia ediliyordu. Özellikle MHK ve yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlarda, Nihat Özdemir etkisiz kaldığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu. Özdemir’in yerine, Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın vekaleten göreve gelmesi gündemde.