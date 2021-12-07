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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı”
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."
Spor 07.12.2021, 16:22
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."