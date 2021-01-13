TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bursa’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere geldiği Bursa’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek için Bursa’ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şehirin önde gelen isimlerini de ziyaret etti. Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a nezaket ziyaretlerinde bulundu.Başkan Özdemir, ziyaretlerde Vali Canbolat, Belediye Başkanı Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Şen ve Emniyet Müdürü Aslan’a A Milli Takım forması takdim etti.