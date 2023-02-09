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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık"
Spor 09.02.2023, 19:28
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık"