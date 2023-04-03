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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim."

Spor 03.04.2023, 14:39
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim."

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