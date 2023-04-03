TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler Birliği’nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF’de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim."