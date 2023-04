TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Bir takım ligden çekilirse oynadığı maçlar kesinlikle silinmez”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bir takım herhangi bir şekilde eğer ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadığı maçlar kesinlikle silinmez. Çünkü bunlar tescil edilmiştir” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Double Pass ile yapılan iş birliği anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle liglerden çekilen takımlarla ilgili konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu konu ile ilgili yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat’ta, 10 şubat 2023 tarihli 55 sayılı toplantısında bu oluşan deprem vasıtasıyla depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan 2022-2023 sezonunda profesyonellerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin ligden çekilme haklarını kabul ettik. Ve bu sezon içerisinde oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçları ligden çekildikleri için 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. Sadece Süper Lig’de değil 1, 2 ve 3. Lig’de de toplam 9 tane takımımız ligden çekildi. Hepsinin de kalan alacaklarının aynı şekilde ödenmesine yönetim kurulu olarak karar verdik. Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle bundan önceki geçmiş uygulamalara baktı. 30 yıldan beri uygulanan içtihatlar oluşmuş durumda. Yani 1989 yılındaki Samsunspor’dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, yine münferit deprem olaylarında TFF Yönetim Kurulu hep aynı kararı almıştı. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bir takım herhangi bir şekilde eğer ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadığı maçlar kesinlikle silinmez. Çünkü bunlar tescil edilmiştir. Hiçbir zaman böyle bir uygulama da olmamıştır. Bundan sonra, önümüzdeki yıllarda da yine olmaz. Sebebi de bahsettiğim gibi uygulama son derece açık ve şeffaf. Yapılan bundan sonra da yapılan geçmişte de yapılan hep aynı” diye konuştu.

“Kulüpler Birliği’nin bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi yok”

Başkan Büyükekşi, Kulüpler Birliği’nin deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının geçersiz sayılması ile ilgili aldığı karara ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, “Süper Lig’den ve 1. Lig’den 4 takım düşüyordu. Bu yıl Süper Lig’den 4 takım yerine 2 takım düşecek. Kaldı ki Kulüpler Birliği’nin bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi yok. Federasyon karar verir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi, şu anda bize Cuma günü akşam geç saatte müracaat oldu. Sadece 6 tane kulüp bunu istiyor. Geri kalan 11 kulübün bunun tersi yönünde kararı var. Yani bu olayla kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip, bir yandan sosyal medyadan bir yandan basından baskı yapıyoruz. Bu şeyleri yapmanın hiç kimseye faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi güzel bir şekilde devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim” ifadelerini kullandı.

“B takımı kurma konusunda bir mecburiyet getirmiyoruz”

B Ligi ile ilgili çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Biz bir yandan 3. Lig kulüpleriyle, bir yandan da Süper Lig kulüpleriyle görüşüyoruz. Buradaki en önemli konu şu; herhangi bir şekilde Süper Lig kulüplerine 3. Lig’de B takımı kurma konusunda bir mecburiyet getirmiyoruz. Mecburiyet getirmediğimiz için buna kendisini hazır hisseden kulüpler bize müracaat edecek. Bunun şartlarını daha tartışıyoruz, konuşuyoruz. 19 yaş diye bir şey söz konusu değil. Burada bizim düşüncemiz 21 veya 23 yaşa kadar oynayabilecek. Onun için 19 yaş herhangi bir engel teşkil etmez” dedi.

“Nisan ayı sonuna kadar birçok konuyu netleştireceğiz”

Nisan ayı sonuna kadar birçok konuda karar alacaklarını söyleyen Büyükekşi, “Biz inşallah bu ayın sonuna kadar birçok konuyu netleştireceğiz. Bunun içinde özellikle yabancı oyuncu, B takımı konusu var. Akademinin kararlarını aldık. Aslında bu bir bütün. Bir taraftan kulüplerimizin ekonomik durumu, bir taraftan genç oyuncu gelişimi, diğer taraftan akademi, diğer taraftan B Lig’i, diğer taraftan yabancı kuralı. Bunların hepsi bir bütün. Bunların hepsini bu ayın sonunda bitireceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“MHK başkanımızı yeni değiştirdik, farklı bir düşüncemiz yok”

MHK üzerine de açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Zaman zaman hep şu konu gündeme geliyor. Naklen yayın gelirlerini düşmesinden hem biz hem de bütün kulüplerimiz şikayet ediyoruz. Ama marka değeri koruma adına da maalesef hiç dikkatli davranmıyoruz. Bu tür söylemleri çok doğru bulmuyoruz. Artık bir de devre arası paylaşım yapma modası başladı. Bunlar Türk futboluna zarar veriyor. Biz her takımın önce kendi futbolcularıyla, kendi hocalarıyla, kendi taktikleriyle ilgilenmelerini istiyoruz. Mutlaka hakemler de hata yapabilir. MHK başkanımızı yeni değiştirdik. Herhangi bir konuda farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Ligin son 10 haftasına girdikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme konusunda ortalık her geçen gün büyük bir strese sebep veriyor. Lütfen bu şekilde bir yandan sosyal medyayla bir yandan da basınla hakemlerimizi baskı alına almayalım. Çünkü bunlar hiç kimsenin faydasına değil. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa, o kadar iyi maç yönetirler. O kadar iyi başarılar elde edilir. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. TFF de MHK da bu konuda her kulübe eşit mesafede. Her kulüple aynı şekilde görüşmeler yapıyor. Onların fikirlerini de alıyor. Kulüpler Birliği ile beraber çalışıyor. Amacımız Türk futbolunu özelikle ve özellikle hak ettiği yere getirebilmek. Bu hep birlikte olacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının hakeminin manuel olarak atanmasıyla ilgili ise, “Sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı. Diğer hakemler yine algoritmayla atandı. MHK’nın bu konuda bir talebi oldu. Belçika’da da benzer uygulamalar oluyor. Bu sistemi Belçika’dan almıştık zaten. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de bu konuda MHK’ya izin verdik. Ve yapılan atamayı da şeffaflık gereği özellikle de açıkladık” diyerek sözlerini noktaladı.