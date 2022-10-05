TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin’i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde ziyaret etti. Yapılan görüşmede TFF Başkan Vekili, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş bulundu. UEFA Üye Federasyonlar Direktör Vekili Thierry Favre ve UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da görüşmede yer aldı.

Mehmet Büyükekşi ve Ceferin, Türk futbolu ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri değerlendirdi. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gerçekleştirilen çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasında yapılacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Konu başlıklarında kadın futbolu olmak üzere planlanan ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, gelecekte faaliyete geçirilmesi düşünülen projeler paylaşıldı.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin’e ismi yazılı A Milli Futbol Takımı forması hediye etti. UEFA Başkanı Ceferin de ziyaretin anısına Büyükekşi’ye imzalı futbol topu takdim etti.