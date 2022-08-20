TFF Başkanı Büyükekşi’den İHA’ya taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’te yaşanan kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen için taziye mesajı gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’te yaşanan kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen için gönderdiği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli şehrimiz Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasında aralarında çok değerli 2 İHA muhabirimizle birlikte sağlık çalışanlarımız ve itfaiye görevlilerimizin de bulunduğu 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsınız nezdinde İHA ailesinin acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Hayatını kaybeden muhabirlerimize ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerimize sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Kurumunuzun, basın camiamızın, sağlıkçılarımızın, itfaiye teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."