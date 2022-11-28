TFF Başkanı Büyükekşi olayları incelemek için İzmir’e geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir’e gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig’de dün akşam çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçı nedeniyle İzmir’e gelecek. İzmir derbisinde yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için yarın İzmir’e gelecek.

Hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı da ziyaret edecek olan Büyükekşi, programı dahilinde İzmir’deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek ve ardından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfını ziyaret edecek.