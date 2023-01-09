TFF Başkanı Büyükekşi Akademi Projesi’ni anlattı

Alanyaspor Tesislerini yönetim kurulu ile ziyaret eden TFF Başkanı Büyükekşi Akademi Projesini anlattı. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükekşi, “Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin alması gerekiyor. Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine yurtdışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim işin ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ve UEFA delegelerinin katılımıyla Alanyaspor Tesislerini ziyaret etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu tarafından karşılanan heyete çiçek takdimi yaptı. Ardından heyet, televizyonda Başkan Çavuşoğlu’nun halı saha maçlarında atmış olduğu golleri izleyerek sohbet etti. Türk futbolunun geleceği için iyi işler yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, kötü gidişatın sebebinin genelde Merkez Hakem Kurulu (MHK), ya da TFF olduğunu ancak kulüp başkanları olarak pay çıkarmaları gerektiğini de söyledi. Futbolun her kademesinde hatanın olabileceğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Futbol kulüpleri, MHK ve TFF olarak birlikte hareket etmeleri gerektiği vurgusunda bulundu.

“Kulüplerimiz ekonomik darboğaz içerisinde”

2023-2024 Sezonunda birinci hedefleri olan Akademi Projesi için ziyarete geldiklerini kaydeden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Süper Lig ve diğer alt ligdeki kulüplerin ekonomik olarak darboğazda olduğunu belirten Başkan Büyükekşi, öncelikli hedeflerinin Süper Lig’den başlayarak kulüplerin sürdürülebilirlik anlamda adım atması gerektiğini söyledi. Akademi Projesini anlatan Büyükekşi, “Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin alması gerekiyor. Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine yurtdışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim işini ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız. İnşallah her Süper Lig kulübünden 20 alt yapı hocasını alıp, yetiştirip ve sertifika vermeyi planlıyoruz. Milli eğitim Bakanlığında olduğu gibi bir müfredatla bütün kulüplerin aynı anda aynı konuları işlemesi. Havuzumuzda 11 yaştan 19 yaşa kadar ortalama 200 kişi 19 kulüpten 4 bin futbolcu havuzumuz ilk yılda olacak; aynı eğitimi almış olacaklar. Sadece futbol değil. Hedefimiz, çocukların sosyal fiziksel gelişimini takip edecek şekilde. Yetiştirdiğimiz hocaların bir ilk olarak 6 ay maaşlarını da TFF olarak biz vermeyi planlıyoruz. Takımlarımız alt yapı ve tesis açısından çok farklılıklar var. Bunları aynı seviyeye getirmek istiyoruz Minimum standartları getirmek istiyoruz. Bu standartları hedeflerken her kulüpte en az 2 bin 400 metrekare tesis, en az 3 saha bir adım ilerisi 6 bin metrekare tesis ve 6 saha. Tamamen alt yapıyı kapsayacak bu” dedi.

"1. Lig de hedef yaklaşık 40’a yakın akademi kurdurmak"

Türk futbolunda hedeflerinin her yıl A takıma ortalama 2 futbolcu yetiştirecek sistemi geliştirmek belirten Büyükekşi, “Gönüllü olarak bir B takımı olarak kurulmasını da destekleyeceğiz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Akademiden yetişen çocuklar B takımında profesyonel yapıp, daha sonra Süper Lig takımlarına ve yükselmenin, düşmenin olacağı sadece kendi oynadığı ligde olmayacağı bir model planlıyoruz. Avrupa’da benzer özelliklerini araştırdık. Bu anlamda yurt dışı gezilerine başlayacağız. Belçika ve Hollanda’da randevularımızı aldık. Daha sonra Almanya, Portekiz ve İspanya’ya da seyahatler planlıyoruz. Allah’tan bir mani olmazsa şubat ya da mart ayında bu eğitimlere başlamak istiyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalar faydalı olur. 2023-2024’te Süper lig, daha sonraki yıl da 1. Lig’de hedef yaklaşık 40’a yakın akademi kurdurmak. Daha sonra düşen takımlar, çıkan takımlar ile bu sayının artacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu zamana kadar UEFA ve FIFA ile yapılan bir strateji planı yok”

Hazırlanan strateji planını önemsediklerini belirten Büyükekşi, “Şimdi UEFA, FIFA işbirliğinde Türkiye’nin bu zaman kadar yapılmış kısa orta ve uzun vadeli bir strateji planı yok. Bu strateji planını çok önemsiyoruz. Burada 55 ülkeden 52 tanesi bunu gerçekleştirmiş. 3 tane ülke yapmamış. Bir tanesi Türkiye. Yaklaşık 1.5 aydan beri çalışıyoruz. KFMC ile anlaştık. Şuana kadar birçok ülkenin stratejik planını çıkarmış. Ama biz farklı bir metot izliyoruz. Bu farklı metot şu şekilde olacak. Özellikle Türk futbolunun daha ileriye gidebilmesi için bir yol haritasının ortaya çıkmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.