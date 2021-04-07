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TFF Başkanı açıkladı, futbolcular aşılanıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbolcuların aşılanacağını açıkladı. Peki futbolcular ne zaman aşı olacak?

Spor 07.04.2021, 11:59
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TFF Başkanı açıkladı, futbolcular aşılanıyor!

Futbolculara aşılama başlıyor

FOX TV'de Çalar Saat'e açıklama yapan Nihat Özdemir, futbolcuların aşılama kapsamına alındığını ve Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama programında yer alacağını açıkladı.

Futbolcular ne zaman aşı olacak?

Futbolcuların tam olarak ne zaman aşılanacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor.

NBA'de aşılamalar başladı

ABD'nin basketbol ligi olan NBA'de takımlar sırayla aşı olmaya başlamıştı. NBA'de birçok takım aşı oldu ve olmaya devam ediyor.

(Ajansspor)

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