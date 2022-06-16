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TFF Başkan adayı Büyükekşi’nin listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Spor 16.06.2022, 13:23
TFF Başkan adayı Büyükekşi’nin listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez iki kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde ise şu isimler yer aldı;

"Murat Aksu, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Nükhet Küçükel Ezberci, İdil Karademirlidağ Suhel, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can."

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