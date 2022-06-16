TFF Başkan Adayı Büyükekşi: “Listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi.

Ankara’da bir otelde gerçekleşen, TFF’nin Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’unda federasyon başkanlığına tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Futbolda güven ortamının oluşturulmasının önemini dile getiren Büyükekşi, “Her zaman futbolda bir güven ortamının oluşturulmasını istiyoruz. Maalesef şu anda bir güven kaybı var. Güven konusunu mutlaka işleyip daha sonra da adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde bir yönetim anlayışımız olacak. Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var. İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil de futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Futbolun marka değerinin artması için futbolun tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, “Birçok konuda hakem performanslarıyla ilgili teknolojiyi, yapay zekayı kullanmayı hedefliyoruz. Ben değil biz olarak yola çıkmak istiyoruz. Bir kuş tek kanatlı uçamaz, çift kanat lazım. Bunun bir kanadı federasyonsa diğer kanadı kulüplerimiz ve futbolun diğer paydaşlarıdır. Hep el ele vererek gerek spor kamuoyu olsun gerek kulüpler, futbolcular, hocalar, federasyon Türkiye’de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara taşımamız gerekiyor. Hizmet ihracatında, dünyada dizi/film ihracatında ikinciyiz. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim? Bunun için de farklı işler yapmamız lazım. Farklı konular işlememiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.