TFF 3.Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 5 - Sapanca Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin 19.haftasında evinde konuk ettiği Sakarya ekibi, Sapanca Gençlikspor’u 5-1 mağlup etti.

Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Egemen Artun xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Umut Ertemel xx

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi xx, Erdi Bakırcı xx, Ali Işık xx, Batuhan Yılmaz xx, Mustafa Kayabaşı xx (Yusuf Abay dk. 65 xx), Hasan Gündoğdu xx, Sefa Aksoy xx (Serhat Yeşilördek dk. 70 xx), Necmi Çoban xx (Dk. 9 Emre Alan xx), Aykut Sarıdoğan xx, İlker Avşar xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Alpay Aldemir dk. 65 xx)

Sapanca Gençlikspor: Süleyman Özer xx, Mehmet Uslu xx, Semih Ceylan xx (Muhammed Ergin dk. 13 xx), Vedat Saygı xx (Fadıl Kocaoğlu dk. 13 xx), Berat Çetinkaya xx (Hüseyin Atasoy dk. 13 xx), Umut Pusat xx, Ömer Nergiz xx, Murat Erdemir xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Bozan Uymaz dk. 64 xx), Talha Bulut xx (Egemen Pehlivan dk. 60 xx), Yaser Hacımustafaoğlu xx,

Sarı Kartlar: Umut Pusat, Mehmet Uslu (Sapanca Gençlikspor), Batuhan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor)

Goller: Aykut Sarıdoğan (dk. 1 ve dk. 61), Ali Işık (dk. 4), Tahsin Hacımustafaoğlu (dk. 8), Hasan Gündoğdu (dk. 55) (68 Aksaray Belediyespor) Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 36) (Sapanca Gençlikspor)