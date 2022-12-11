TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 3 - 23 Elazığ FK: 2
TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği 23 Elazığ Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Bekir Özçelik xx, Nesim Karenfil xx, Hasan Rıza Akol xx
KIRIKKALE BA: Kerem Yusuf Ersunar xx, Adem Ercan xx, Mehmet Albayrak xx, Burak Özsoy x, Serkan Güler x (Buğra Şahiner dk. 76 x), Talha Aydemir xx, Ufukcan Engin xx, Savaş Çakır x (Mertcan Akkaya dk. 80 ?), Emre Karadağ xx, Cihad Ateş x (Taner Çapakçur dk. 65 x), Alaz Gökalp Süme xx
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz x, Cuma Ali Üzüm x, Şeyhmus Abdulkadir Aksu x, Ömer Faruk Aydemir x, Seyid Ahmet Han x (Emre Eser dk. 80 ?), Gökhan Erdöl x (Özcan Şahan dk. 72 x), Ekrem Sütçü x (Serdar Yıldırım dk. 85 ?), İbrahim Kaya x (Harun Koç dk. 85 ?), Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık x, Sezer Kahraman x (Furkan Yiğit dk. 46 x)
Goller: Talha Aydemir (dk. 23), Cihad Ateş (dk. 43), Mertcan Akkaya (dk. 82) (Kırıkkale BA), İbrahim Kaya (Dk. 41), Özcan Şahan (dk. 87) (23 Elazığ FK)
Kırmızı kart: Ufukcan Engin (dk. 90+1) (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Emre Karadağ, Cihad Ateş, Adem Ercan, Burak Özsoy, Mehmet Albayrak (Kırıkkale BA), Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ahmet Can Arık, İbrahim Kaya, Eren Yılmaz (23 Elazığ FK)