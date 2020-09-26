banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Ayasofya çağrısı: ‘Fransa kaçırılan çinileri iade etsin’
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!

TFF 3. Lig: Kırıkkale B.A.: 2 - Sultanbeyli Belediyespor: 0

FF 3. LİG EKİPLERİNDEN KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR, KENDİ EVİNDE KONUK ETTİĞİ SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 26.09.2020, 18:25
1
TFF 3. Lig: Kırıkkale B.A.: 2 - Sultanbeyli Belediyespor: 0

TFF 3. lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Yücel Büyük xx, Bülent Korkmaz xx, İsmail Ertunç xx

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay x, Ayhan Gürbüz (Buğra Şahiner dk. 81 x), Ali Helvacı xx (Çağrı Karabey dk. 88 ?), Mehmet İncesu xx (Oğuzhan Demirer dk. 45 x), Bilal Özdemir xx, İbrahim Zeytin (Mehmet Berke Yanmaz dk. 81 x), Hüseyin Erol x, İbrahim Kongur x, Mehmet Bozcan xx, Hasan Akdemir x, Özkan Yiğiter (Cengizhan Çanga dk. 89 ?)

Yedekler: Emrullah Avaşar, Oğuzhan Demirer, Bünyamin Başar

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Sultanbeyli Belediye Spor: İhsan Turgut Kirveli xx, Bünyamin Küçükosman xx, Emrah Günden xx, Kadir Samet Eser xx, Taner Yıldız xx, Muhammet Yusuf Ocak (Okan Demirer dk. 57 x), Muhammet Enes Erdem (Yusuf Seymen Ağdak dk. 57 x), İskender Can x, Uğurcan, Deniz Bağlan xxx, Nurullah Serbest xx

Yedekler: Umut Eren Tunç, Murat Akar, Oğuzhan Zel

Teknik Direktör: Haldun Yıldız

Goller: Hasan Akdemir (dk. 51 ve 69) (Kırıkkale)

Sarı Kartlar: İskender Can (Sultanbeyli Belediyespor), İbrahim Kongur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. West Bromwich 3 1
16. Burnley 1 0
17. West Ham 2 0
18. Sheffield United 2 0
19. Fulham 2 0
20. Southampton 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Villarreal 2 4
6. Celta de Vigo 2 4
7. Getafe 2 4
8. Osasuna 2 3
9. Cádiz 2 3
10. Huesca 3 2
11. Real Madrid 1 1
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0