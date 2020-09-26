TFF 3. Lig: Kırıkkale B.A.: 2 - Sultanbeyli Belediyespor: 0
FF 3. LİG EKİPLERİNDEN KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR, KENDİ EVİNDE KONUK ETTİĞİ SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.
TFF 3. lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Yücel Büyük xx, Bülent Korkmaz xx, İsmail Ertunç xx
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay x, Ayhan Gürbüz (Buğra Şahiner dk. 81 x), Ali Helvacı xx (Çağrı Karabey dk. 88 ?), Mehmet İncesu xx (Oğuzhan Demirer dk. 45 x), Bilal Özdemir xx, İbrahim Zeytin (Mehmet Berke Yanmaz dk. 81 x), Hüseyin Erol x, İbrahim Kongur x, Mehmet Bozcan xx, Hasan Akdemir x, Özkan Yiğiter (Cengizhan Çanga dk. 89 ?)
Yedekler: Emrullah Avaşar, Oğuzhan Demirer, Bünyamin Başar
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Sultanbeyli Belediye Spor: İhsan Turgut Kirveli xx, Bünyamin Küçükosman xx, Emrah Günden xx, Kadir Samet Eser xx, Taner Yıldız xx, Muhammet Yusuf Ocak (Okan Demirer dk. 57 x), Muhammet Enes Erdem (Yusuf Seymen Ağdak dk. 57 x), İskender Can x, Uğurcan, Deniz Bağlan xxx, Nurullah Serbest xx
Yedekler: Umut Eren Tunç, Murat Akar, Oğuzhan Zel
Teknik Direktör: Haldun Yıldız
Goller: Hasan Akdemir (dk. 51 ve 69) (Kırıkkale)
Sarı Kartlar: İskender Can (Sultanbeyli Belediyespor), İbrahim Kongur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
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