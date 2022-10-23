TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - Gümüşhane SF: 3
TFF 3. lig 2. grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 3-2 mağlup oldu.
TFF 3. lig 2. grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 3-2 mağlup oldu.
Stat: Başpınar
Hakemler: Neslihan Muratdağı xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, İsmail Semih İleri xx
Kırıkkale BA: Yunus Emre Kar x, Adem Ercan x, Mehmet Albayrak x, Burak Özsoy x, Talha Aydemir xxx, Ufukcan Engin x (Buğra Şahiner dk. 58 x), Mertcan Akkaya x (Yunus Emre Mert dk. 69 x), Emre Karadağ x, Onur Çakmakçı x (Özenç Akdağ dk. 46 x), Cihad Ateş x (Taner Çapakçur dk. 69 x), Muzaffer Doğan x
Gümüşhane SF: Mücahit Atalay x, Mahmuthan Samet Acar x, İzlem Anıl Balakız x (Hakan Yakup Jacoues dk. 78 x), Furkan Temir x (Nebi Tiryakioğlu dk. 46 x), Tayfun Tatlı x (Nasrullah Dedemen dk. 65 x), Abdurahman İlkyaz x, Mikail Albayrak x, Kaan Öztürk x (Murat Kara dk. 65 x), Sancar Yıldırım x, Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx (Berat Kartal dk. 78 x)
Goller: Talha Aydemir (dk. 26 ve 74) (Kırıkkale BA), İbrahim Koca (dk. 11), Nebi Tiryakioğlu (dk. 62), Berat Kartal (dk. 81) (Gümüşhane SF)
Kırmızı kart: Burak Özsoy (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Adem Ercan, Talha Aydemir, Yunus Emre Mert (Kırıkkale BA), Abdurrahman İlkyaz (Gümüşhane SF)