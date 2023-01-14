TFF 3. Lig: Karşıyaka: 4 - Nevşehir Belediyespor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup’taki 18. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini 4-2 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup’taki 18. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini 4-2 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Sezgin Altun xx, Emir Kılıçarslan xx
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, x, Cenk Özbey x, Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan x (Aykut Çolakoğlu dk. 90 ?), Özgür Güler x, Mustafa Aşan xx, Onur Kolay x (Mustafa Durgun dk. 89 ?), Ali Say xx (Kerem Pala dk. 89 ?), Fatih Taşdelen xxx, Emre Gemici xx (Fatih Ergen dk. 79 x), Yılmaz Ceylan xx ( Namık Çelik dk. 90 ?)
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan x, Rahmi Can Karadaş x (İbrahim Topaloğlu dk. 90 ?), Orhan Evci x, Onur Öztonga x, Birhan Vatansever x, Gökay İravul x, Hüseyin Civelek x, Dilaver Güçlü xx, Özgür Can Özcan xx (Ömer Yıldırım dk. 75 x), Ali Kuçik x (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 66 x), Baran Sarka x (Ali Kılıç dk. 75 x)
Goller: Metin Peker (dk. 24), Fatih Taşdelen (dk. 70 ve 90+1), Emre Gemici (dk. 76) (Karşıyaka), Özgür Can Özcan (dk. 11), Dilaver Güçlü (dk. 27) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Gökay İravul (dk. 80) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Özgür Can Özcan, Şener Özcan, Caner Arıcı (Nevşehir Belediyespor), Özgür Güler, Mustafa Aşan, Metin Peker (Karşıyaka)